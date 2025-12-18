Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı

        GÜNAY NUH - Ardahan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşlı ve hasta çiftçilerin ayağına giderek tarım sayımı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:03
        Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı
        GÜNAY NUH - Ardahan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşlı ve hasta çiftçilerin ayağına giderek tarım sayımı yapıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde yürütülen genel tarım sayımı kapsamında saha çalışmaları yapmak üzere kentte mobil ekipler oluşturuldu.

        Ekipler, yaşlılık, hastalık ve mevsim şartları nedeniyle il merkezindeki tarım sayım bürolarına gelemeyen çiftçilerin evlerine giderek işlemlerini yerinde gerçekleştiriyor.

        Çalışmalar kapsamında üreticilere ait tarım arazileri, hayvan varlığı ve kullanılan tarım ekipmanlarına ilişkin bilgiler sisteme giriliyor.

        Muhtarlıklar aracılığıyla organize edilen çalışmalar, köy evleri ve kahvehanelerde de yapılıyor. İl genelinde büyük oranda tamamlanan sayımın, mobil ekiplerin çalışmalarıyla kısa sürede yüzde 100'e ulaştırılması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla tarımsal verilerin eksiksiz ve sağlıklı şekilde toplanması amaçlanıyor.

        - "Dezavantajlı bir grubun olduğunu tespit ettik ve ekip kurduk"

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarım Veriler Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, AA muhabirine, Ardahan'da genel tarım sayımını yüzde 100 tamamlamak için sahada olduklarını söyledi.

        İşlemlerin yüzde 99'unu tamamlandıkları bildiren Saraçoğlu, şöyle konuştu:

        "Kalan yüzde 1'lik kısımda özellikle mevsim şartları, yaş ve engel gibi durumlardan dolayı dezavantajlı bir grubun olduğunu tespit ettik. Bu gruplara yönelik müdürlük olarak mobil tarım sayımı ekipleri kurduk. Ekipler, mevsim şartlarından dolayı il merkezinde bulunan tarım sayım bürolarımıza gelemeyen engelli ya da yaş dolayısıyla tarım sayım bürolarımıza erişim sağlayamayan üreticilerimizin genel tarım sayımına katılım sağlamasını hedeflemektedir."

        Hoçvan Hasköy muhtarı Ercan Yılmaz da köyü adına yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz. İmkanı olmayan komşularımıza yardımcı oluyor, ayaklarına kadar geliyorlar. Bu tür eksikleri yerinde giderilince biz de memnun oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Bayramoğlu köyünde yaşayan 65 yaşındaki Rahim Arslan ise il merkezine gidip işlemleri yapma durumunun olmadığını belirterek, ayağına kadar gelip işlemlerini yapan ekiplere teşekkür etti.

