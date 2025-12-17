Ardahan'da sis etkili oluyor
Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Göle ilçesinde gece etkili olan soğuk hava, gün içinde yerini sise bıraktı.
Sis, Ardahan-Göle kara yolu başta olmak üzere ilçe genelinde etkisini artırdı.
Ardahan-Göle kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.
