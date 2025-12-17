Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da sis etkili oluyor

        Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da sis etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Göle ilçesinde gece etkili olan soğuk hava, gün içinde yerini sise bıraktı.

        Sis, Ardahan-Göle kara yolu başta olmak üzere ilçe genelinde etkisini artırdı.

        Ardahan-Göle kara yolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Ilgar Dağı Geçidi'nde tünel çalışmasında su borusu patladı
        Ilgar Dağı Geçidi'nde tünel çalışmasında su borusu patladı
        Doğada gezinen kurt sürüsü dron ile görüntülendi
        Doğada gezinen kurt sürüsü dron ile görüntülendi
        Göle eksi 16 dereceyi gördü, ağaçlar kırağı tuttu
        Göle eksi 16 dereceyi gördü, ağaçlar kırağı tuttu
        Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, Ardahan'da ziyaretler gerçekleştirdi
        Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, Ardahan'da ziyaretler gerçekleştirdi
        Başkan Demir'den trafiğe nefes aldıracak proje
        Başkan Demir'den trafiğe nefes aldıracak proje
        Ardahan merkezinde kar yağışı etkili oldu
        Ardahan merkezinde kar yağışı etkili oldu