Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, Ardahan'da ziyaretler gerçekleştirdi

        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Ardahan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:35
        Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Ardahan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Valilik ve müftülük başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşu ziyaret eden Yıldız, Merkez Erkek Kuran Kursu ziyaretinde AA muhabirine, ilk kez Ardahan'a geldiğini söyledi.

        Teşkilat çalışmaları kapsamında Ardahan'da bulunduklarını belirten Yıldız, "Ardahan’da din görevlisi kardeşlerimiz, Diyanet çalışanlarımız ve her kademede görev yapan kardeşlerimiz, coğrafya her ne kadar termometrelerin eksi 8’leri, eksi 10’ları gösterdiği bir yer olsa da, yüreklerindeki samimiyetle bizleri gerçekten sıcak tuttu." dedi.

        Samimi karşılamalardan dolayı herkese teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Burada sabahleyin ilk önce müftülüğümüzün idari toplantısına katılarak oradaki din görevlisi kardeşlerimizi toplu sözleşme görüşmeleri süreci, toplu sözleşme kazanımları hakkında bilgilendirdik. Daha sonra onlarla istişareler yaptık. Sorunlarını, taleplerini dinledik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de din görevlisi arkadaşlarımızın sorunlarını, taleplerini gidermeye, yaşam standartlarını, kalitelerini yükseltmeye, din hizmetlerinin verimliliğine katkı sunmaya her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam ediyorum. Önümüzdeki süreçlerde her zaman Ardahan'da bulunmaya, Ardahan'daki din görevlileriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

