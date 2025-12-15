Habertürk
Habertürk
        Ardahan merkezinde kar yağışı etkili oldu

        Ardahan merkezinde kar yağışı etkili oldu

        Ardahan'da etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 22:44 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:44
        Ardahan merkezinde kar yağışı etkili oldu
        Ardahan'da etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

        Kentte akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Kar, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü.

        Sürücüler, yollardaki buzlanmaya karşı uyarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

