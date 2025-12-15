Ardahan merkezinde kar yağışı etkili oldu
Ardahan'da etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.
Kentte akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Kar, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü.
Sürücüler, yollardaki buzlanmaya karşı uyarıldı.
