Ardahan'da Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Ardahan'da Hazreti Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Mevlana'nın Evrensel Mesajı Üniversitemizde Yankı Buldu, Kültürler Şiir ve Ezgiyle Buluştu" başlıklı program düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Hazreti Mevlana'nın bütün dünyada "Ne olursan ol, yine gel" çağrısıyla tanındığını ifade etti.

Dünya tarihine bakıldığında iki yönü olan bir insandan söz edildiğini anlatan Emiroğlu, "Bir şair, bir mutasavvıf ve bir de alim yönü var. Bir büyük zat var karşımızda, 13. yüzyıldan bu yana böyle bir tesir başka kimsede yok." dedi.

Emiroğlu, Mevlana Hazretleri'nin dünyada en çok tanınan isimlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"13. yüzyıldan beri sözleri insanların hafızasında, dilinde, dimağında yer bulan ve ondan medet uman toplumlar var. Sadece Müslümanlar değil, başka milletler de var, Japonya'dan tutun, Polonya, Brezilya ve Amerika'ya kadar. Her yerde bir Mevlana Hazretleri var. Batıda Mevlana'yı herkes şöyle tanıtır, doğuda söze yüce anlam katan büyük düşünür, büyük hümanist, büyük şair, büyük mutasavvıf."