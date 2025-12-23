Ardahan'da bahçede yiyecek arayan tilki görüntülendi
Ardahan'ın Göle ilçesinde yurt bahçesinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son günlerde soğuk havanın etkili olmaya başladığı ilçede, yaban hayatı yem bulmakta güçlük çekiyor.
Ardahan Üniversitesi'ne ait Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bahçesine akşam saatlerinde inen bir tilkinin yem arayışı cep telefonuyla görüntülendi.
Vatandaşların yiyecek verdiği tilki, daha sonra gözden kayboldu.
