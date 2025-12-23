Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da bahçede yiyecek arayan tilki görüntülendi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde yurt bahçesinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 20:29 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da bahçede yiyecek arayan tilki görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'ın Göle ilçesinde yurt bahçesinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Son günlerde soğuk havanın etkili olmaya başladığı ilçede, yaban hayatı yem bulmakta güçlük çekiyor.

        Ardahan Üniversitesi'ne ait Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bahçesine akşam saatlerinde inen bir tilkinin yem arayışı cep telefonuyla görüntülendi.

        Vatandaşların yiyecek verdiği tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Yüzeyi tamamen donan nehir üzerinde yürüyüş heyecanı
        Yüzeyi tamamen donan nehir üzerinde yürüyüş heyecanı
        Ardahan'da korkutan yangın: Traktör, ot balyaları ve 10 ton tahıl küle dönd...
        Ardahan'da korkutan yangın: Traktör, ot balyaları ve 10 ton tahıl küle dönd...
        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Göle'nin 'Buz adamı'
        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Göle'nin 'Buz adamı'
        Ardahan'da mercek bulutları görüldü
        Ardahan'da mercek bulutları görüldü
        Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı
        Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı
        Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçe...
        Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçe...