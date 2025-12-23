Ardahan'da bahçede yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ardahan Üniversitesi'ne ait Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bahçesine akşam saatlerinde inen bir tilkinin yem arayışı cep telefonuyla görüntülendi.

