Ardahan'da mercek bulutları görüldü

Özellikle kızıllaşmasıyla güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Kent merkezi ve Ardahan Üniversitesi kampüs bölgesinde akşama doğru oluşmaya başlayan mercek bulutları, vatandaşların ilgi ve dikkatini çekti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.