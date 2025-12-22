Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da mercek bulutları görüldü

        Ardahan semalarında çok sayıda mercek bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 18:11 Güncelleme: 22.12.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da mercek bulutları görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan semalarında çok sayıda mercek bulutu oluştu.

        Kent merkezi ve Ardahan Üniversitesi kampüs bölgesinde akşama doğru oluşmaya başlayan mercek bulutları, vatandaşların ilgi ve dikkatini çekti.

        Vatandaşlar, bulutları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalıştı.

        Özellikle kızıllaşmasıyla güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar

        Benzer Haberler

        Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı
        Ardahan'da ambarda çıkan yangında 1 traktör ile 2 bin ot balyası yandı
        Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçe...
        Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçe...
        Çıldır Gölü'nde buz kütleleri sahile vurdu
        Çıldır Gölü'nde buz kütleleri sahile vurdu
        Vali Çiçek, Ardahan Üniversitesi'nde söyleşi programına katıldı
        Vali Çiçek, Ardahan Üniversitesi'nde söyleşi programına katıldı
        Ardahan'da "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi
        Ardahan'da "Bağımlılıkla Mücadele Konferansı" düzenlendi
        Ardahan'da esnaf soğuk havada yiyecek bulamayan güvercinleri imece usulü be...
        Ardahan'da esnaf soğuk havada yiyecek bulamayan güvercinleri imece usulü be...