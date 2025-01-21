Ardahan'da kullanılmayan cami lojmanına çığ düştü
Ardahan'ın Posof ilçesinde Günbatan köyündeki kullanılmayan cami lojmanının üzerine çığ düştü.
Ardahan'ın Posof ilçesinde Günbatan köyündeki kullanılmayan cami lojmanının üzerine çığ düştü.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Günbatan köyü camisine ait lojmanın üzerine çığ düştü. Lojmanın kullanılmadığı belirtildi.
Çığın ardından bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, AA muhabirine, Günbatan köyünde küçük çaplı çığ meydana geldiğini belirterek, "Çığ kullanılmayan cami lojmanına zarar verdi." dedi.
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