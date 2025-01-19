Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.
Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.
Ekipler de sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.
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