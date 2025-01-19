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        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:24
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        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

        Ekipler de sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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