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        Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde fotoğraf sergisi

        ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde 'Tarım, Orman ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi, izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:45
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        Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde fotoğraf sergisi
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        ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde 'Tarım, Orman ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi, izlenime sunuldu.

        Kış mevsimiyle birlikte yüzeyi buzla kaplanan, deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen uluslararası 'Tarım, Orman ve İnsan' temalı fotoğraf sergisine mekan oldu. Gölün Akçakale köyü bölümünde 100'e yakın fotoğrafın yer aldığı serginin açılışını, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek yaptı. Kurdele kesilen açılışın ardından davetliler, gölün buzlu zemininde sergilenen fotoğrafları inceledi. Sergiyi ilk kez açık havada düzenlediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, "Kapalı mekanlarda gerçekleştirdiğimiz fotoğraf sergisini bu yıl ilimizin en önemli alanlarından olan Çıldır Gölü'müzün donmuş yüzeyinde, doğa harikası bu alanda yapmak istedik. Bu suretle bakanlığımızın hedeflemiş olduğu amaca hizmet etmekle birlikte aynı zamanda da ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde sergimizi açtık. Katılım da oldukça yüksek oldu" diye konuştu.

        Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, ilk defa buz üstünde açık hava sergisi düzenlenmesinin doğaya verilen önemin de göstergesi olduğunu ifade etti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Dede ise "Donmuş Çıldır Gölü'müz üzerinde güzel bir etkinlik oldu. Benzer etkinliklere de örnek olacağını düşünüyorum. Çıldır Gölü, donmuş göl olarak Türkiye'de en geniş yüz ölçüme sahip olan bir göl. Kış aylarında birçok çeşitli etkinliklerin sergilendiği, çok güzel hatıraların bırakılacağı potansiyele sahiptir. Fotoğrafların her biri ayrı güzellikteydi" dedi.

        Akçakale Köyü Muhtarı Bolu Kılıç da 81 ilden gelen fotoğrafların gölde sergilenmesinin tanıtım için önemli olduğunu söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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