        Ardahan Haberleri

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Ardahan'da yükseklerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 23:01 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:01
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Ardahan'da yükseklerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Kentte akşama doğru havanın soğumasıyla birlikte yükseklerde kar etkili olurken, Ardahan ve Damal ilçeleri arası beyaza büründü.

        Kar, Ardahan'ı Posof ilçesine bağlayan Ilgar geçidi ve Artvin ile bağlantısını kuran Sahara mevkilerinde etkisini arttırdı.

        Karla birlikte bazı noktalarda buzlanma meydana gelmesi nedeniyle sürücüler uyarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

