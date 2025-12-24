Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Ardahan'da yükseklerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte akşama doğru havanın soğumasıyla birlikte yükseklerde kar etkili olurken, Ardahan ve Damal ilçeleri arası beyaza büründü.
Kar, Ardahan'ı Posof ilçesine bağlayan Ilgar geçidi ve Artvin ile bağlantısını kuran Sahara mevkilerinde etkisini arttırdı.
Karla birlikte bazı noktalarda buzlanma meydana gelmesi nedeniyle sürücüler uyarıldı.
