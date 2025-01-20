Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ardahan'da 68, Iğdır'da ise 2 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.
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