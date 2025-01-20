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        Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:58
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        Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Ardahan'da 68, Iğdır'da ise 2 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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