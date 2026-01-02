Habertürk
        Ardahan'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 65 köy yolu, karla mücadelenin ardından açıldı.

        Giriş: 02.01.2026 - 22:10 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:10
        Ardahan'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 65 köy yolu, karla mücadelenin ardından açıldı.

        Kentte özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar ve tipi nedeniyle merkez, Göle, Hanak ve Çıldır ilçesinde kapanan toplam 65 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından, söz konusu yolların tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekipler, açılan yollarda genişletme çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

