Ardahan'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle merkez, Göle, Hanak ve Çıldır ilçesinde kapanan toplam 65 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Kentte özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

