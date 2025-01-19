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        Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

        ARDAHAN'da şiddetli kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:08 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:10
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        Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı
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        ARDAHAN’da şiddetli kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşıma kapanan yollarda mahsur kalan sürücüler AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı.

        Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam yüksek rakımlı bölgelerde tipiyle birlikte etkili oldu. Köyler kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplanırken, 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidi ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar geçidinde tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolu ulaşıma kapandı. Tipi nedeniyle ulaşımın durduğu Ardahan-Göle kara yolunda ise çok sayıda TIR ve otomobil mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak şehir merkezine götürüldü. Karayolları ekipleri, ulaşımın kapandığı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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