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        Soğukta ATM'ye sığınan kedi, işlem için gelenleri bekletti

        ARDAHAN'da soğuk hava sebebiyle bankanın ATM'sine giren kedi, para çekmeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:55
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        Soğukta ATM'ye sığınan kedi, işlem için gelenleri bekletti
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        ARDAHAN'da soğuk hava sebebiyle bankanın ATM'sine giren kedi, para çekmeye gelenlerin ilgi odağı oldu. İşlem için gelen Özgür Avşar, para çekmek için kedinin bulunduğu yerden kalkmasını bekledi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 6,7 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'da, Kongre Caddesi'nde, bir bankaya ait ATM'ye sığınan kedi, soğuktan korunmaya çalıştı. Para çekmeye gelenler, ATM'deki kediyi görünce şaşırdıklarını söyledi. ATM'de işlem yapmak isteyen Özgür Avşar, kedinin bulunduğu yerden kalkmasını beklerken, "ATM sıcak olduğundan kedi burayı yuva yapmış. Para çekmek için geldiğimde kedi buradaydı. Bir süre bekledim ama hiç umurunda olmadı. Kartı uzattığımda ise müsaade etmedi. Kendisine kıyamadığımdan bir süre bekledim. Sonunda anlaştık. Bana müsaade etti, ben de nihayet para çektim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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