Ardahan'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısı
Ardahan'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısı yapıldı.
Ardahan'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, bölge genelindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere riayet edilmesi, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.