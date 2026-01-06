Ardahan'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, bölge genelindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere riayet edilmesi, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.