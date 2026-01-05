Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Hakan Aydın, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir kafede düzenlediği toplantıda, partide ikinci dönemini geçirdiğini söyledi.

        AK Parti'ye üye çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Aydın, 2026 yılına hedeflerine yüzde 100 ulaşmanın sevinciyle girdiklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye desteklerinden bahseden Aydın, "Cumhurbaşkanımız gibi milletin derdiyle dertlenen bir partiyiz. O yüzden bizler üye sayısında rekor kırıyoruz. O yüzden üyede istenilen hedefe ulaşıyoruz. Hanak ilçemizdeki doğal gaz için dertlenen bir partiyiz. O nedenle Hanak'ı doğal gaza kavuşturduk. Çünkü bizim bir derdimiz var, derdimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden uyku uyumadan yola devam diyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Dondurucu soğuklar araçları çalıştırmadı
        Dondurucu soğuklar araçları çalıştırmadı
        Ardahan'da Sibirya soğukları başladı, Göle eksi 36'yı gördü
        Ardahan'da Sibirya soğukları başladı, Göle eksi 36'yı gördü
        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu
        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu
        Hava sıcaklığı eksi 24,8'e düştü, araçlar çalışmadı, dev sarkıtlar oluştu
        Hava sıcaklığı eksi 24,8'e düştü, araçlar çalışmadı, dev sarkıtlar oluştu
        Türkiye'nin sıfırın altında 39,7 dereceyle en soğuk yeri Göle'de hayat durm...
        Türkiye'nin sıfırın altında 39,7 dereceyle en soğuk yeri Göle'de hayat durm...
        Ardahan dondu; Göle eksi 39,7'yi gördü
        Ardahan dondu; Göle eksi 39,7'yi gördü