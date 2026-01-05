Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile görüntülendi

        Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:51
        Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile görüntülendi
        Ardahan'da kuşların dansı gün batımı ile güzel görüntü oluşturdu.

        Akşam saatlerinde gün batımı sırasında kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

        Uzun süre gökyüzünde uçan kuşların toplu hareketleri vatandaşların ilgisini çekti.

        Kuşlar, toplu uçuşu gerçekleştirdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

