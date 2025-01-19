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        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:25
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        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kapatıldı
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        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar mevkileri tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

        Yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

        Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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