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        Ardahan'da 4 köye kardan ulaşım sağlanamıyor

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:15
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        Ardahan'da 4 köye kardan ulaşım sağlanamıyor
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        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte kırsal kesimlerde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hanak ve Göle ilçelerinde 1'er, Posof'ta 2 olmak üzere toplam 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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