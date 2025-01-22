Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirildi

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki tipi nedeniyle yolda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerini ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:15 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirildi
        ABONE OL

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki tipi nedeniyle yolda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerini ödüllendirdi.

        Vali Çiçek, 14 Aralık'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda mahsur kalan 5 kişilik Gürcü aileyi kurtaran ekipleri makamında kabul etti.

        Ekibi başarı belgesiyle ödüllendiren Çiçek, o tarihte bölgede yoğun kar ve tipi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Gecenin bir vaktinde bölgeye yürüyerek intikal eden ekiplerimiz 5 canı kurtarmış oldu. Donma riskiyle karşı karşıya kalmışlardı. Gerek AFAD gerek jandarma ekibimiz fedakarca çok gayretli şekilde çalışma yaptı. Yeri geliyor kendi canlarını bile düşünmeksizin insanımızın hayatını kurtarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Ardahan eksi 23,3 ile dondu
        Ardahan eksi 23,3 ile dondu
        Ardahan'da kullanılmayan cami lojmanına çığ düştü
        Ardahan'da kullanılmayan cami lojmanına çığ düştü
        Posof'ta cami ve lojman üzerine çığ düştü
        Posof'ta cami ve lojman üzerine çığ düştü
        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan'da 4 köye kardan ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan'da 4 köye kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağla...
        Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağla...