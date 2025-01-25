Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri üzerinde oluşan buharlaşma gün batımı sırasında görüntülendi.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri üzerinde oluşan buharlaşma gün batımı sırasında görüntülendi.
Kentte akşam saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü.
Soğukların etkisiyle Kura Nehri'nin Halil Efendi Mahallesi mevkisindeki bazı alanlarında buharlaşma oluştu.
Bölgede gezinti yapan bazı vatandaşlar, gün batımıyla bütünleşen buharlaşmayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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