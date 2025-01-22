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        Ardahan eksi 23,3 ile dondu

        SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da termometreler dün gece sıfırın altında 23,3 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:50
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        Ardahan eksi 23,3 ile dondu
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        SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ardahan’da termometreler dün gece sıfırın altında 23,3 dereceyi gösterdi. Ağaçların kırağı tuttuğu kentte, otomobillerin camları ve kaldırımlar buz tuttu.

        Kentte haftalardır devam eden soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 23,3 dereceye kadar düşmesi sonucu, ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları dondu. Otoparkı olmayan sürücüler, sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramadı. Bölge halkından Alper Öner, soğuklardan olumsuz etkilendiklerini, özellikle sabah işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyledi.

        Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23,7 olarak ölçülürken; ilçelerden Damal eksi 17,6, Göle eksi 27,1, Hanak eksi 23, Posof eksi 10,1, Çıldır eksi 22,4 oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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