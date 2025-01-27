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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den açıklama! Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde - 27 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 07:31 Güncelleme: 27.01.2025 - 07:31
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        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli 12°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 16°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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