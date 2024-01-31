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        Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor

        Ardahan'da yoğun yağış sonucu biriken kar, belediye ekiplerince kent dışına taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:27 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:45
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        Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor
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        Ardahan'da yoğun yağış sonucu biriken kar, belediye ekiplerince kent dışına taşınıyor.

        Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Metin Marancı, AA muhabirine, kentte etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Son 3 gün içinde kent merkezinden şehir dışına 136 kamyon kar kütlesinin taşındığını belirten Marancı, "Çalışmamızı yoğunlaştırdık şu an itibarıyla vatandaşımızın ve özellikle de sürücülerimizin mağdur olmaması için tüm yollarda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Çalışmayı 8 kepçe, 5 kamyon, birer greyder ve kar makinesi ile 80 personelle yürütüyoruz." diye konuştu.

        Marancı, çalışmanın cadde ve sokakların yanı sıra parklarda da sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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