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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:30
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        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
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        Dursun Özbek transferle ilgili konuşarak, "Transfer konusunda... Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Dursun Özbek, Kerem'e yapılan protestoyla ilgili olarak, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi." ifadelerini kullandı.

        ''FFP'YE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR''

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        Sacha Boey transferiyle ilgili konuşan Dursun Özbek, "Sacha Boey transferinde birçok ismin emeği var. Hepsine büyük teşekkür gönderiyorum. Şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de Bayern Münih gibi büyük bir kulübe gitti, onunla gurur duymalıyız. Erden Timur ile birlikte sabah 4'lere kadar çalıştık. FFP çerçevesinde buna ihtiyacımız vardı. FFP'ye dikkat etmemiz gerekiyor, her zaman Demokles'in kılıcı gibi tepemizde duruyor. Bu satış, Galatasaray için önemliydi." sözleri sarf etti.

        ''OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR''

        Oyuncularına teklifler geldiğini söyleyen Dursun Özbek, "Bazı oyuncularımıza teklifler var ama istediğimiz fiyatlar konusunda görüşmeler sürüyor. Şu an bitmiş bir şey yok. Galatasaray, Avrupa'da büyük başarılar elde etmiş bir kulüp. Bu sene de benzer başarılara ulaşacaktır. Sparta Prag'ı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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