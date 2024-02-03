Ardahan'da kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürme anı görüntülendi

Damal'dan iş dönüşü köye gittiğini belirten Ozan Güler, köyün içinden geçerken bir kurdun köpeği boğduğuna şahit olduğunu ve o anı kaydettiğini söyledi.

İlçenin Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı.

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