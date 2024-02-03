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        Ardahan'da kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürme anı görüntülendi

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:42
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        Ardahan'da kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürme anı görüntülendi
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

        Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

        İlçenin Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı.

        Damal'dan iş dönüşü köye gittiğini belirten Ozan Güler, köyün içinden geçerken bir kurdun köpeği boğduğuna şahit olduğunu ve o anı kaydettiğini söyledi.

        Görüntüde, boğduktan sonra köpeği köyden çıkarmaya çalışan kurdun, hayvanın cesedini başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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