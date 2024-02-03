Ardahan ve Kars'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğünün organizesinde Hanak Gençlik Merkezi ekipleri, karacalar ve yırtıcı hayvanlar için Hanak Mesire Ormanlığında yemleme çalışması yaptı.

Etkinliğe katılan Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, AA muhabirine, son günlerde etkili olan karın ardından soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için belirli aralıklarla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Koşansu, "Gençlik merkezi ekiplerimiz, ilçe tarım, doğa koruma müdürlüğü ve jandarmanın desteğiyle çalışma yaptı. Belirlenen noktalara 100 kilogram et, 200 kilogram ot bırakıldı. Belirli aralıklarla sürecek çalışmalarımızda amacımız yaban hayatına destek olmak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

- Kars

Kars'ın Arpaçay ilçesinde de etkili olan karın ardından yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü çevresinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yemleme çalışması yapıldı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birinci, Türkiye'nin ise 13. Ramsar alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü'nün bazı bölümleri buzla kaplandı.

Ekipler göle gelen kuşların beslenmesi için bölgeye yem bıraktı.