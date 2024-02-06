Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi etkisini arttırdı.
Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü yolun Ilgar Dağı geçidi tüm araç geçişlerine kapatıldı.
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