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        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:00 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:00
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        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi etkisini arttırdı.

        Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü yolun Ilgar Dağı geçidi tüm araç geçişlerine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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