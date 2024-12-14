Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisi, kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisi, kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Susuz-Hasköy arası, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, Çıldır-Arpaçay kara yolunu da ağır tonajlı araçlara kapattı.
Bu yollarda karla mücadele çalışması sürüyor.
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