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        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisi, kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:31
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        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
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        Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisi, kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

        Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Susuz-Hasköy arası, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Ekipler, Çıldır-Arpaçay kara yolunu da ağır tonajlı araçlara kapattı.

        Bu yollarda karla mücadele çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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