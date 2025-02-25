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        Ardahan'da eğitime kar engeli

        Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 08:02 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:02
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        Ardahan'da eğitime kar engeli
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        Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, il merkezine bağlı köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

        Posof ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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