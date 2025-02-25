Mourinho hakem odasına gitti: Kadir Sağlam'a sert sözler!
Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho mücadelesi sonrası hakem odasına gidip müsabakanın 4. hakemi Kadir Sağlam'a ne dediğini açıkladı. Ayrıca Mourinho'nun soyunma odasına gittiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından hakem Slavko Vincic ve ekibiyle ne konuştuğunu açıkladı.
VINCIC İLE NE KONUŞTU?
Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan Mourinho, "Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim." ifadelerini kullandı.
"KADİR SAĞLAM'A SÖYLEDİM"
Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, "Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim." sözlerini sarf etti.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Mücadelenin ardından Jose Mourinho'nun hakemin odasına gittiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.