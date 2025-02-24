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        Ardahan'da 94 köye ulaşım sağlanamıyor

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:00
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        Ardahan'da 94 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Merkeze bağlı 37, Posof'ta 25, Hanak'ta 19, Damal'da 7 ve Çıldır'da 6 olmak üzere 94 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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