Ardahan'da 94 köye ulaşım sağlanamıyor
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Merkeze bağlı 37, Posof'ta 25, Hanak'ta 19, Damal'da 7 ve Çıldır'da 6 olmak üzere 94 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
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