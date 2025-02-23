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        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede yarın eğitime ara verildi

        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 23:28 Güncelleme: 23.02.2025 - 23:28
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        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede yarın eğitime ara verildi
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        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

        İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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