Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede yarın eğitime ara verildi
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime yarın ara verildi.
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