Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törene, Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki programda, Vali Çiçek, Tuğgeneral Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Demir Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kongre Caddesi'nde devam etti.

Belediye Başkanı Faruk Demir, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın 104 yıl önce düşmandan kurtulduğunu söyledi.

Ardahan'ın kurtuluşunda mücadele verenlere minnettar olduklarını ifade eden Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 22 Şubat 1921'de almış olduğu karar, Rusya'ya ve Gürcülere iletilerek Ardahan'ı ve coğrafyayı terk etmeleri istenmiştir. 23 Şubat sabahı tüm unsurlar tamamen Ardahan'ı boşalttıktan sonra Ardahan Kalesi'ne bir daha inmemek üzere şanlı bayrağımız dikilmiştir." dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu kutlamalarda, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Soğuk havada yapılan kutlamalar, Yanık Camisi'ne giden yolda düzenlenen yürüyüşle sona erdi.