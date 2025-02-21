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        Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı

        Ardahan ile Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:01
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        Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı
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        Ardahan ile Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına yol açtı.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda 2 gündür ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Tipinin yoğunlaştığı yolda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Karayolları yetkilileri, yüksek noktaların tamamında kar ve tipinin buzlanmaya neden olduğunu belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle çevre illerle bağlantılı kara yollarında ulaşım zaman zaman aksıyor.

        Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarında belirli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri de kardan kapanan 166 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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