Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı, "Bu son olsun" diye gözyaşı döktü

Yargılama sonucunda hiçbir takdiri indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bizim de tamamen talebimiz ve isteğimiz buydu. Bu tabii ki bizim kaybımızı geri getirmeyecek, ailenin kaybını geri getirmeyecek ama en azından acımızı az da olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için bir emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.