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        Haberler Dünya Oval Ofis'in masası değiştirildi | Dış Haberler

        Oval Ofis'in tarihi masasında değişikliğe gidildi

        ABD Başkanlarının makamı olan Oval Ofis'in tarihi masasında değişikliğe gidildi. Tarihi 19. yüzyıla dayanan 'Resolute' isimli masanın yerini C&O isimli diğer ABD başkanları tarafından da kullanılmış olan masa aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 18:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:51
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        Oval Ofis'in masası değiştirildi
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        ABD Başkanlarının makamı olarak bilinen Oval Ofis'in tarihi çalışma masasında değişikliğe gidildi.

        1850'li yıllarda, Britanya Kraliyet Donanmasına ait HMS Resolute isimli gemiden alınan ahşap malzeme ile yapılan masa, C&O isimli bir diğer masayla değiştirildi.

        Resolute, 1880 yılında Kraliçe Viktorya tarafından ABD Başkanı Rutherford B. Hayes'e hediye olarak gönderildi.

        İsmini gemiden alan Resolute, hâlihazırda onarımda bulunurken, masanın bir süre sonra yeniden yerine konulacağı bildirildi. Resolute'un yerini alan C&O isimli masanın ise daha önce George H. W. Bush ve diğer ABD başkanları tarafından kullanıldığı da biliniyor.

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        ABD Başkanları tarih boyunca 6 farklı masa kullanırken, George H. W. Bush hariç son 50 yılda başkanların tümü Resolute'u tercih etti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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