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        Ardahan'da hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:24
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        Ardahan'da hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Senemoğlu köyünde rahatsızlığı bulunan Hatun Çimen'i (71) almak için adrese yönlendirilen ambulans, köyün yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerince kara saplanan ambulans kurtarıldı.

        Daha sonra sağlık görevlileri köyden aldıkları hastayı Göle Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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