Mourinho'dan flaş cevap! Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu?

Mikel'in kendisi ile Chelsea'deki mevkidaşı Claude Makelele'nin kimin daha iyi olduğu sorusuna ise Mourinho, "İkisi de farklı nedenlerle baş belasıydı. Mikel genç yaşta kendisini dünyanın en iyisi sanıyordu ancak öyle değildi. Ona üst düzey bir oyuncu olması için yardım etmem gerekti. Makelele ise bir 6 numaranın nasıl oynaması gerektiğini benden bile iyi biliyordu. Ancak kariyerinin o döneminde, Şampiyonlar Ligi maçları olduğu haftalarda bile benden hafta sonu izni isterd." diye konuştu.