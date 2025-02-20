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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan flaş cevap! Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu? - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan flaş cevap! Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'de çalıştığı dönemdeki rakipleri Alex Ferguson, Pep Guardiola ve Claudio Ranieri'den övgüyle bahsetti. Portekizli çalıştırıcı ayrıca "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu yoksa lig şampiyonluğu mu?" sorusuna da yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:38
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        Chelsea'den eski futbolcusu John Obi Mikel'in YouTube kanalında yer alan söyleyişisinde Mourinho, ünlü teknik adamları değerlendirdi.

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        "PREMIER LİG'İN EN BÜYÜK FİGÜRÜ RANIERI'DİR"

        "Ferguson mu Guardiola mı daha iyi?" sorusuna Mourinho, "İkisi de harika. Ancak iki farklı nesli ve iki farklı potansiyeli karşılaştırmak imkansız. İkisi de Premier Lig tarihine adını yazdırdı. Ancak bana sorarsanız, Premier Lig'in en büyük figürü Claudio Ranieri'dir. Leicester City ile kazandığı şampiyonluk benzersizdi. Manchester United ve City'nin o dönemdeki jenerasyonlarıyla kazandıkları 5-6 şampiyonluk harikaydı ancak Leicester ile kazanılan şampiyonluğun bir 'ama'sı yoktur," diye konuştu.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU MU, LİG ŞAMPİYONLUĞU MU?

        Mourinho, lig şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu arasında bir tercih yapması istendiğinde ise "Lig şampiyonluğunu tercih ederim. Çünkü lig şampiyonluğunda her şey tek bir ana veya kritik bir duruma bağlı değildir. Türkiye'de durum farklı olabilir ancak genelde ligi en iyi takım kazanır. Tabii ki Şampiyonlar Ligi de Şampiyonlar Ligi'dir. Kazandıklarımı gösteren dövmelerim var ancak Premier Lig için yok." şeklinde yanıt verdi.

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        Mikel'in kendisi ile Chelsea'deki mevkidaşı Claude Makelele'nin kimin daha iyi olduğu sorusuna ise Mourinho, "İkisi de farklı nedenlerle baş belasıydı. Mikel genç yaşta kendisini dünyanın en iyisi sanıyordu ancak öyle değildi. Ona üst düzey bir oyuncu olması için yardım etmem gerekti. Makelele ise bir 6 numaranın nasıl oynaması gerektiğini benden bile iyi biliyordu. Ancak kariyerinin o döneminde, Şampiyonlar Ligi maçları olduğu haftalarda bile benden hafta sonu izni isterd." diye konuştu.

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        Mourinho, günümüz futbolunda orta saha oyuncularının daha fazla değer gördüğünü de vurgulayarak, "İkiniz de harikaydınız ancak bugünkü bakış açısına göre, Rodri'nin Ballon d'Or'a aday gösterilmesi gibi durumlar, sizin jenerasyonunuzda mümkün değildi. O zamanlar bir ödül kazanmak için 50 gol atmanız gerekiyordu. Şimdi ise takımın en iyi oyuncusu olmasa bile takımı daha iyi hale getiren taktiksel oyunculara daha çok değer veriliyor." ifadelerini kullandı.

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