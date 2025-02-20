"İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
Eskişehir'de, tartıştığı Rus eşi, 55 yaşındaki Elena Samsanova'yı, 14 bıçak darbesiyle öldüren 51 yaşındaki Atila Sarıhan, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, "Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim" dedi
Eskişehir'de olay, 2023 yılı Mart ayında Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli Atila Sarıhan (51) ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı.
14 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KATLETTİ
DHA'daki habere göre çift arasında yaşanan arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınan Atila Sarıhan tutuklandı.
"AĞIR MÜEBBET" HAPİS İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi.
'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' CEZA İSTENDİ
Mahkeme telefonun üretici firmaya gönderilerek açılıp açılmayacağının sorulmasına karar verdi. Mahkeme savcısı da mütalaasında tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
"İLK EŞİMDEN ONUN İÇİN BOŞANDIM"
Duruşmada kendisini savunan sanık Atila Sarıhan, öldürdüğü eşini çok sevdiğini belirterek, “İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle ben 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Atila Sarıhan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.