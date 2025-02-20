Eskişehir'de olay, 2023 yılı Mart ayında Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli Atila Sarıhan (51) ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı.

"İLK EŞİMDEN ONUN İÇİN BOŞANDIM"

Duruşmada kendisini savunan sanık Atila Sarıhan, öldürdüğü eşini çok sevdiğini belirterek, “İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle ben 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Atila Sarıhan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.