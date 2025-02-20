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        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular

        Başta öğle saatlerinde bile sıcaklığın 1 derece olarak ölçüldüğü İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin büyük bölümünde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklığın 13 derece olduğu Antalya'da ise dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kentte sahile gidenler güneşli havanın tadını çıkarttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:25
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        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
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        Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da sahile gidenler güneşli havanın tadını çıkarttı.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı uyarı ile ülkenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını, soğuk havanın 1 hafta etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

        Uyarının ardından ülkenin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, Antalya'da düşen sıcaklığa rağmen güneş kendisini gösterdi.

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        Rüzgarın etkili olduğu kentte sıcaklık, öğle saatlerinde 11 dereceye kadar yükseldi.

        Güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimileri kumların üzerine oturup denizi izlerken, kimileri sahil bandında yürüyüş yaptı.

        Sahile bebeğiyle gelen bir kadın kumların üzerinde çocuğuyla oynarken, rüzgarlı havaya aldırış etmeyen bir kişi de denize girerek yüzdü.

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