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        Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı muhtemel 11'i...

        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında İstanbul'da 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Belçika ekibine karşı büyük bir avantajı bulunan Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda da istediği sonucu alıp adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.02.2025 - 09:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:18
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bu akşam Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

        Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

        Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak.

        Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

        Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak.

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        TUR İHTİMALLERİ

        Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak.

        Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

        Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek.

        Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile hasta olan Saint-Maximin önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almıyor. Cengiz Ünder ise teknik heyet kararıyla Belçika'ya götürülmedi.

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        RAKİP, OLYMPIAKOS YA DA RANGERS OLACAK

        Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

        Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.

        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı.

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        İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

        İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.

        Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

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        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        7

        İrfan Can Eğribayat

        8

        Yusuf Akçiçek

        9

        Skriniar

        10

        Amrabat

        11

        Osayi

        12

        Kostic

        13

        Mert Hakan

        14

        Fred

        15

        İrfan Can Kahveci

        16

        Talisca

        17

        Cenk Tosun

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