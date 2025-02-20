Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıklarken, merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

FİNALLERİN HAKEMİ!

> 45 yaşındaki Sloven hakem geçen sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde düdük çaldı. > 2010 yılından bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alan Slavko Vincic, ilk olarak EURO 2012'de görev yaptı. REKLAM > Bu sezon dünkü PSV-Juventus maçı dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta görev aldı. Slovenya Ligi'nin dışında bu sezon hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nde maç yönetti. Yunanistan Süper Ligi'nde 2 karşılaşmada görev aldı. > Euro 2020'de A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 kaybettiği maçın da hakemiydi. İsviçre'ye 1, bize 3 sarı kart çıkardı. > 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Porto -Chelsea çeyrek finalini yönetti. 2021 Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal ile Villarreal arasındaki mücadelede düdük çaldı. > 2021 Avrupa Ligi'nde Villarreal ile Manchester United arasındaki final müsabakasının hakemiydi. > 2022 Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt - Rangers finalinde düdük yine ondaydı.