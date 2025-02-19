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        Ardahan'da kar etkili oluyor

        Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:47
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        Ardahan'da kar etkili oluyor
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        Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı kentte, kar etkisini gösterdi.

        Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen yağış, yüksek noktalarda tipiye dönüştü.

        Yetkililer, yüksek rakımdaki kara yollarını kullanacak sürücülerin tipi ve buzlanma nedeniyle tedbirli olmasını istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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