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        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, tır geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:01
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        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, tır geçişine kapatıldı
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        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Söz konusu yolların Sahara ve Ilgar mevkileri tır geçişine kapatıldı.

        Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolları kullanacak sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaların istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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