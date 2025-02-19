Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, tır geçişine kapatıldı

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

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