İstanbul'da trafik felç oldu!
İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 83 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e çıktı
Giriş: 19.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:49
İstanbul'da, kuvvetli kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83 ölçüldü.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.
Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.
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