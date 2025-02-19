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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Vincic'e ret! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Vincic'e ret!

        Galatasaray yönetimi atanacak yabancı hakem konusunda Sloven Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.

        Giriş: 19.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:52
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        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dünyaca ünlü bir yabancı hakemin görev alacağını açıklamıştı.

        İsmi geçen hakemler arasında Slavko Vincic de yer alırken, Galatasaray yönetiminin Sloven Vincic'i istemediği öğrenildi.

        Sarı-kırmızılı yönetim, Sloven hakem Slavko Vincic'in derbide görev almaması için TFF'ye başvuruda bulundu.

        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak! Haberi Görüntüle

        VINCIC'İN SEZON KARNESİ

        Bu sezon çeşitli turnuvalarda 19 maç yöneten Vincic, bu karşılaşmalarda 79 sarı, 3 kırmızı gösterdi ve 4 kez de penaltı kararı verdi.

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