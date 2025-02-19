Galatasaray'dan Vincic'e ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde dünyaca ünlü bir yabancı hakemin görev alacağını açıklamıştı.

İsmi geçen hakemler arasında Slavko Vincic de yer alırken, Galatasaray yönetiminin Sloven Vincic'i istemediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Sloven hakem Slavko Vincic'in derbide görev almaması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak! Haberi Görüntüle

VINCIC'İN SEZON KARNESİ

Bu sezon çeşitli turnuvalarda 19 maç yöneten Vincic, bu karşılaşmalarda 79 sarı, 3 kırmızı gösterdi ve 4 kez de penaltı kararı verdi.