Ardı arkası kesilmiyor! Hamile karısına ateş açtı!
Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olay Kütahya'da meydana geldi. Kentte 3 aylık hamile olan Firdevs K., eşi Yaşar K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğiyle vurulan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı
Kütahya'da tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre baba evine giden Firdevs K. (19) ile eve gelen eşi Yaşar K, (20) arasında tartışma çıktı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Olayın büyümesi üzerine Yaşar K, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Firdevs K'ye ateş edip olay yerinden otomobille kaçtı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Firdevs K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı gerçekleştiren Yaşar K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sultanbağı Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.