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        Haberler Dünya Economist Trump'ın bir ayını değerlendirdi: "Donald Trump: Kral olmak isteyen" | Dış Haberler

        Economist Trump'ın bir ayını değerlendirdi: "Donald Trump: Kral olmak isteyen"

        ABD Başkanı Trump, 4 yıl sonra geri döndüğü Beyaz Saray'da birinci ayını geride bıraktı. Trump'ın kendisi için "kral" tanımını kullanması Economist'in kapağına taşındı. Ünlü dergi, "Donald Trump: Kral Olmak İsteyen" başlığıyla Trump'ın bir ayını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:29
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        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a dört yıl aradan sonra geri dönüşünün birinci ayında kendisi için "kral" tanımını kullandı ve sosyal medya hesabından "Kralım çok yaşa" ifadelerini kullandı.

        Trump'ın kendisi için "kral" tanımını kullanmasına tepkiler gelirken, İngiltere merkezli The Economist dergisi, Trump'ın bir aylık görev süresi için hazırladığı kapakta "Donald Trump: Kral Olmak İsteyen" başlığını kullandı.

        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Trump'ın "kral" tanımına tepki Haberi Görüntüle

        Economist dergisi, Trump'ın bir ay boyunca fırtınalı bir süreç geçirdiğini ve tabanını coşturduğunu yazdı. Economist'in makalesinden öne çıkanlar ifadeler şöyle:

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        "Başkan, bürokrasiden israfı, dolandırıcılığı ve suistimali temizlediğini söylüyor, ancak karşıtları federal hükümeti mahvettiği konusunda uyarıyor. Trump, dünyaya barış ve ülkesine refah getirdiğini söylüyor; ancak karşıtları Batı'yı güçlü tutan ittifakları parçaladığı konusunda uyarıyor. Trump, Amerika'yı yeniden harika yaptığını söylüyor; karşıtları ülkeyi anayasal bir krize ve hatta Trumpçı bir otokrasiye sürüklediği konusunda uyarıyor.

        Trump'ın her hareketi, gücün kendisine kişisel olarak verildiğine inandığını gösteriyor ve daha fazlasını toplamaya kararlı olduğunu teyit ediyor. Yasama organını görmezden gelerek, kararnameyle yönetiyor."

        Trump'ın Yüksek Mahkeme'de çoğunluğu elinde tuttuğunun belirtildiği makalede, "Yüksek Mahkeme, Trump'a istediklerinin bir kısmını verebilir, ancak kesinlikle hepsini değil. Tipik olarak, yasal kararlara uyma sözü verdi ve ardından Napolyon'dan alıntı yaparak şöyle dedi: "Ülkesini kurtaran hiçbir yasayı ihlal etmez." ifadeleri kullanıldı.

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